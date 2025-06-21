«Спартак и Калашников»

Добро пожаловать в гостиницу, где гостей встречают улыбкой, даже если за их спиной смерть
Путешествующий во времени Каллум МакГовен
с командой современных библиотекарей разбирается с беспорядком, который натворил, когда выпустил магию по всему континенту
Семья Ли постоянно получает угрозы от соседей и потому решает переехать, вот только на новом месте их ждёт всё то же самое. В главной роли — Кен Джон
Боксёр Максим Беляев
случайно встречает в автобусе необычную девушку. Теперь, чтобы снова встретить её, ему необходимо победить самого себя
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