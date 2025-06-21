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«Спартак и Калашников»

трейлер

21 июня 2025
История невероятных приключений и дружбы 13-летнего беспризорника Ярослава Рощина и немецкой овчарки

«Отель для нелюдей». Трейлер на японском языке
«Библиотекари: Следующая глава»
«Дикие места»
«Немой»
«Яга на нашу голову». Тизер-трейлер

видео добавил посетитель Денис1977
персоны
Евгений КрайновВладимир МеньшовАндрей ПанинАндрей ПрошкинИрина РозановаЯрослав Рощин
фильмы
Спартак и Калашников

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анонс

«Дикие места»
«Дикие места»
Семья Ли постоянно получает угрозы от соседей и потому решает переехать, вот только на новом месте их ждёт всё то же самое. В главной роли — Кен Джон
1 комментарий
«Немой»
«Немой»
Боксёр Максим Беляев случайно встречает в автобусе необычную девушку. Теперь, чтобы снова встретить её, ему необходимо победить самого себя
1 комментарий

Афиша кино >>

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