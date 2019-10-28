«Иные». Отрывок

ревью

Новости кино Герои мультсериала «Волк наоборот» заговорят голосами Константина Хабенского, Чулпан Хаматовой и Антона Комолова Пилотная серия будет готова к 1 декабря.

Новости кино Дэвид Линч удостоен почётного «Оскара» Знаменитый режиссёр отмечен наградой за выдающийся вклад в кинематограф.

Новости кино Cinemarket 2019 подвёл итоги Молодёжный кинорынок проходил в Санкт-Петербурге с 25 по 27 октября.

Новости кино Семён Серзин и Чулпан Хаматова сыграют «Петровых в гриппе» у Кирилла Серебренникова Режиссёр приступил в Москве к съёмкам экранизации романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».

Ролики фильмов «Я вернусь» Три дня на то, чтобы провести время с сыном в последний раз.

Интервью Иван Охлобыстин: «Полярный» — это русский «Фарго» Популярный актер и прекрасный семьянин - о своей роли в новом телесериале