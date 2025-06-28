что почитать?

Искусство по понятиям: Наталья Рудова, Денис Шведов и Александра Черкасова

Интервью

Иван Петухов: «Все мои идеи рождаются из того, что находится перед глазами»

Режиссер фильма «Туда» о сценарии и съемках фильма «Туда», импровизациях и дорожном плейлисте