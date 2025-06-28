«Микстейп»

анонс

30 июня

«Великолепная жизнь Марселя Паньоля». Тизер на английском языке

Словно по волшебству перед Марселем появляется он сам, когда был маленьким. Вместе они исследуют его невероятную жизнь, возвращая самые дорогие встречи и воспоминания