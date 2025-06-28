«Микстейп»

Дакота Джонсон
с мужем практикуют открытые отношения и убеждают своих друзей, находящихся в кризисе, что именно в этом секрет семейного счастья
Словно по волшебству перед Марселем появляется он сам, когда был маленьким. Вместе они исследуют его невероятную жизнь, возвращая самые дорогие встречи и воспоминания
Мать-одиночка Седа Бакан
соглашается выйти замуж за богатого бизнесмена, но узнаёт про его преступные дела. Сбежав, она влюбляется в повара Кадира Догулу
, переживающего свою семейную драму
По мотивам одноименной повести А. П. Чехова
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