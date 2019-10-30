ревью

Новости кино «Верность» Нигины Сайфуллаевой покажут на Роттердамском кинофестивале В программу смотра также вошла лента «Бабай» Артема Айсагалиева.

Новости кино HBO отказался от приквела «Игры престолов» с Наоми Уоттс Однако дал зеленый свет истории дома Таргариенов.

Лайфстайл Тимур Бекмамбетов подделал голоса Собчак и Познера Среди «пострадавших» оказался даже президент России

Новости театра Премию «Звезда Театрала» вручат 2 декабря Ведущими церемонии выступят Аня Чиповская и Андрей Заводюк.

Лайфстайл «Сейчас я счастлива с другим человеком»: Хелена Бонэм Картер о разрыве с Тимом Бёртоном Новый возлюбленный на 20 лет младше актрисы

Ролики фильмов «Туристическая полиция-2» Анастасия Ивлеева продолжает нести службу в курортной зоне и попадать в комичные ситуации.

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