«Фабрика грёз»

ревью

Главная тема Великий комбинатор: режиссерский портрет Стивена Содерберга От «Секса, лжи и видео» до «Прачечной» - как менялся тысячеликий герой американского независимого

Рецензии на фильмы «Прачечная»: История не пощадит тех, кто ворует у своего народа Стивен Содерберг разоблачает финансовые аферы и США

Лайфстайл Ким Ки Дук, Алексей Федорченко и Клавдия Коршунова открыли «Московскую премьеру» Фестиваль проходит в столице с 29 октября по 3 ноября

Обзор сериалов «Бывшие-2»: Новые зависимые Уже не только Любовь Аксенова и Денис Шведов нуждаются в рехабе

Новости кино «Верность» Нигины Сайфуллаевой покажут на Роттердамском кинофестивале В программу смотра также вошла лента «Бабай» Артема Айсагалиева.

Новости кино HBO отказался от приквела «Игры престолов» с Наоми Уоттс Однако дал зеленый свет истории дома Таргариенов.

Лайфстайл Тимур Бекмамбетов подделал голоса Собчак и Познера Среди «пострадавших» оказался даже президент России