«Фабрика грёз»

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От «Секса, лжи и видео» до «Прачечной» - как менялся тысячеликий герой американского независимого
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Рецензии на фильмы
Стивен Содерберг разоблачает финансовые аферы и США
Лайфстайл
Фестиваль проходит в столице с 29 октября по 3 ноября
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Детектив Андреа Райзборо
расследует убийство и сталкивается с мстительным призраком.
Обзор сериалов
Уже не только Любовь Аксенова и Денис Шведов нуждаются в рехабе
Новости кино
В программу смотра также вошла лента «Бабай» Артема Айсагалиева.
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Талантливый учитель Александра Ребенок
начинает помогать полиции расследовать сложные преступления с помощью математических методов.
Новости кино
Однако дал зеленый свет истории дома Таргариенов.
Лайфстайл
Среди «пострадавших» оказался даже президент России
Новости театра
Ведущими церемонии выступят Аня Чиповская и Андрей Заводюк.
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