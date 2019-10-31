ревью

Фестивальная колонка Листопад-2019: Что посмотрят жители Минска, а москвичи пока нет 72 документальных фильма программы

Новости театра Спектакли Константина Богомолова, Кирилла Серебренникова и Дмитрия Крымова номинированы на «Золотую маску» Объявлены номинанты на российскую национальную театральную премию.

Ролики фильмов «Щенячья школа» История превращения щенков в профессиональных собак-поводырей.

Новости кино Равшана Куркова подарила голос героине четвёртого «Ивана Царевича и Серого Волка» Одного из новых персонажей анимационной серии также озвучил победитель шоу «Голос 2» Сергей Волчков.

Дозорные «Документальное х Игровое х Постсоветское» приглашает к раздумьям Выиграй билеты на показы документальной программы в Москве и Санкт-Петербурге!

Новости кино Картину Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» выпустят в повторный прокат Фильм вернётся на большие экраны 14 ноября.

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