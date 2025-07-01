«Ватсон». Трейлер на английском языке

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8 июля

«Школа балета». Заставка на английском языке

Учительница танцев мисс Плейсмент с ужасом узнаёт, что руководитель балетной школы, в которой она преподаёт, выставил её класс для начинающих на конкурс, который состоится всего через три недели