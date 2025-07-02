Кино-Театр.Ру
«Анна Медиум. Новый сезон»

трейлер

2 июля 2025
Мария Порошина обладает способностью видеть и общаться с духами людей. Это помогает ей в расследовании преступлений и в их предотвращении, но отнимает огромное количество сил и здоровья

персоны
Полина АйнутдиноваЕлизавета БугуловаМаксим ДроздАнна МихайловскаяЕлена НиколаеваМария ПорошинаАлександр РатниковЕвгения СимоноваСергей СтепанченкоНаталья СурковаПавел Трубинер
фильмы
Анна Медиум-4

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   4.07.2025 - 17:41
А чего великий медиум лазит в одежде начала 19 века. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

