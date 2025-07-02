«Звёзды экрана». Трейлер на английском языке

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Кратчайший путь к разводу: Равшана Куркова, Артём Ткаченко и Екатерина Вилкова

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«Я была уверена, что умру от СПИДа»: Шарлиз Терон рассказала о фобиях юности

Актриса росла в Южной Афике во время эпидемии СПИДа