«Полярные вредители». Заставка на английском языке

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В зоопарке пропал пингвин, и человек отправляется на Южный полюс, чтобы добыть другого пингвина — Чилли Вилли

«Чао». Трейлер на японском языке «Бегущий человек». Трейлер на английском языке «Семья потом» «Открытое море. Смерть рядом» «Семейный призрак»