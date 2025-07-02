«Приключения Бадди». Заставка на английском языке

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После того, как их воздушный шар попадает в страшный шторм, Бадди и Куки оказываются в стране, где петь и танцевать строго запрещено

«Чао». Трейлер на японском языке «Бегущий человек». Трейлер на английском языке «Семья потом» «Открытое море. Смерть рядом» «Семейный призрак»