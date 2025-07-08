«Эта фарфоровая кукла влюбилась». 2 сезон. Трейлер №4 на японском языке

Учительница танцев мисс Плейсмент с ужасом узнаёт, что руководитель балетной школы, в которой она преподаёт, выставил её класс для начинающих на конкурс, который состоится всего через три недели
Микки выходит на сцену под аплодисменты невидимой публики и играет на скрипке различные классические мелодии, но с небольшими оплошностями
Несмотря на недопонимания и неловкие чувства, Анна и Кётаро медленно, но неотвратимо сближаются
«Ну что: начнем вечеринку?». Первая часть эпического финала одного из самых популярных сёнэнов поколения
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