«Эта фарфоровая кукла влюбилась». 2 сезон. Трейлер №4 на японском языке

анонс

8 июля «Школа балета». Заставка на английском языке Учительница танцев мисс Плейсмент с ужасом узнаёт, что руководитель балетной школы, в которой она преподаёт, выставил её класс для начинающих на конкурс, который состоится всего через три недели

8 июля «Просто Микки». Заставка на английском языке Микки выходит на сцену под аплодисменты невидимой публики и играет на скрипке различные классические мелодии, но с небольшими оплошностями

8 июля «Опасность в моём сердце. Фильм». Трейлер №2 на японском языке Несмотря на недопонимания и неловкие чувства, Анна и Кётаро медленно, но неотвратимо сближаются