«Шалости билборда». Заставка на английском языке

Учительница танцев мисс Плейсмент с ужасом узнаёт, что руководитель балетной школы, в которой она преподаёт, выставил её класс для начинающих на конкурс, который состоится всего через три недели
Микки выходит на сцену под аплодисменты невидимой публики и играет на скрипке различные классические мелодии, но с небольшими оплошностями
Вакана и Марин продолжают создавать костюмы и делиться мечтами
Несмотря на недопонимания и неловкие чувства, Анна и Кётаро медленно, но неотвратимо сближаются
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