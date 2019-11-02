«Текст». Трейлер №3

Лайфстайл
Актёр тоже переживает за будущее планеты
Лайфстайл
Актеру спасла жизнь череда случайностей
Лайфстайл
А так же о феминизме, воспитании детей и страхе одиночества
Новости кино
Майлз Моралес вернется на экраны в апреле 2022 года.
Ролики фильмов
Отсидев семь лет за решеткой, Александр Петров
жаждит поквитаться со своим врагом.
Лайфстайл
Премьера фильма «Француз»
Ролики фильмов
Антон Хабаров
влюбляется в женщину, которая ждёт с фронта своего любимого мужа.
Рецензии на фильмы
Глуповатый мультфильм про тех, кому смерть к лицу
Ролики фильмов
Мэттью Макконахи
построил многомиллионную империю по сбыту марихуаны, но что-то пошло не так.
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
2 ноября, 18:40, СТС
Главная тема
Непрозрачность системы распределения госсредств, траты на кино, претензии к «Союзмультфильму» и сомнительные подрядчики
обсуждение >>