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«Чёрное солнце». Трейлер на английском языке

трейлер

8 июля 2025
Молодая мать оказывается обвинённой в убийстве своего нанимателя на цветочной ферме, а затем узнаёт, что погибший — её настоящий отец. В главной роли — Изабель Аджани

«Летние войны»
«Без правил»
«Обитель»
«Ангелы не жужжат». Тизер
«Хирург». Тизер-сцена №2

видео добавил посетитель Korolev
персоны
Изабель АджаниГийом ГуиЛуиз Колдефи
фильмы
Чёрное солнце

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   13.07.2025 - 21:54
Смотреть трейлер по детективам пустое дело. Фильм строится на разговорах. Пока не увидишь не поймешь. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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