«Инкассаторы». ТВ-ролик

анонс

11 июля «Златовласка» Оруженосец Джирик, понимающий язык животных после укуса змеи, отправляется на поиски принцессы, чтобы избежать казни

11 июля «Астрал. Заклятие мёртвых» Ради спасения дочери Кемаль проводит тёмный ритуал в особняке, но болезнь его матери и коварная домработница выпускают наружу настоящий паранормальный ужас

11 июля «Легенда о великанах» Группа воинов-христиан и мусульман отправляется в леса языческих Пиренеев, чтобы попытаться вернуть давно пропавшее великолепное сокровище