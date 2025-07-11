Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Златовласка»

трейлер

11 июля 2025
Оруженосец Джирик, понимающий язык животных после укуса змеи, отправляется на поиски принцессы, чтобы избежать казни

«Астрал. Заклятие мёртвых»
«Легенда о великанах»
«Цикл историй: Межсезонье и сезон монстров». Трейлер №7 на японском языке
«Возраст стилю не помеха»
«Одно целое». Трейлер №2 на английском языке

видео добавил посетитель Korolev
персоны
Марек ЛамбораПетр Штепанек
фильмы
Златовласка

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Астрал. Заклятие мёртвых»
«Астрал. Заклятие мёртвых»
Ради спасения дочери Кемаль проводит тёмный ритуал в особняке, но болезнь его матери и коварная домработница выпускают наружу настоящий паранормальный ужас
«Легенда о великанах»
«Легенда о великанах»
Группа воинов-христиан и мусульман отправляется в леса языческих Пиренеев, чтобы попытаться вернуть давно пропавшее великолепное сокровище
«Возраст стилю не помеха»
«Возраст стилю не помеха»
Документальный фильм о нестареющих стильных дамах Нью-Йорка. Эти героини вдохновляют целые поколения и доказывают, что красота неподвластна времени

Афиша кино >>

Гонка
драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2013
Саван
триллер
Канада, Франция, 2024
Плагиатор
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, научная фантастика
Россия, 2025
Девочка, покорившая время
драма, мелодрама, научная фантастика
Япония, 2006
Взвести курки
боевик, комедия
США, 2025
Хищные твари
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2025
Открытое море. Смерть рядом
детектив, приключения, триллер
Великобритания, 2025
Письма о любви
драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, Ирландия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram