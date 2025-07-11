«Тёмный демон»

что почитать?

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом

А также впервые прокомментировал увольнение из «Фантастических тварей»

Лайфстайл

«Мия не похожа на меня, как будто я её украла»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова

А также о желании иметь больше детей