«Летние войны»

Лайфстайл
У них с Региной Тодоренко родится третий сын
Спутник телезрителя
В ночь с 15 на 16 июля, 00:55, ТНТ
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Наследники Дэвида Кроненберга сделали жанр снова модным
Новости кино
Завершились съемки девятой и десятой частей документально-игрового цикла «Империя
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Интервью
Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино
Лайфстайл
А также о желании иметь больше детей
Спутник телезрителя
12 июля, 20:00, РЕН ТВ
Лайфстайл
Актриса постоянно держит руку на пульсе
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