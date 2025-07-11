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Лайфстайл «Я сказал, что сделаю вазэктомию»: Влад Топалов о реакции на пол будущего ребенка У них с Региной Тодоренко родится третий сын

Спутник телезрителя «Кто там?»: Осторожно, двери закрываются В ночь с 15 на 16 июля, 00:55, ТНТ

Главная тема Новая кровь боди-хоррора: лучшие новинки 2020-х Наследники Дэвида Кроненберга сделали жанр снова модным

Интервью Кирилл Мелехов: «Хочется, чтобы зритель увидел, что его не обманывают» Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино

Лайфстайл «Мия не похожа на меня, как будто я её украла»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова А также о желании иметь больше детей

Спутник телезрителя «Риддик»: Фурианец хочет домой 12 июля, 20:00, РЕН ТВ