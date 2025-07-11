«Полностью реализованные люди». Трейлер на английском языке

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Наследники Дэвида Кроненберга сделали жанр снова модным
Обзор сериалов
Нестареющая классика отечественного сериалостроения снова на ТВ
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Актёр готовится в четвёртый раз стать отцом
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У режиссера был рак поджелудочной железы
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А также о желании иметь больше детей
Интервью
Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино
Главная тема
Чем обязано режиссеру российское кино
Новости кино
Завершились съемки девятой и десятой частей документально-игрового цикла «Империя
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