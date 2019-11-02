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Рецензии на фильмы «Семейка Аддамс»: Они знают толк в извращениях Глуповатый мультфильм про тех, кому смерть к лицу

Новости кино Продолжение сериала «Доктор Рихтер» выйдет 11 ноября Главную роль исполняет Алексей Серебряков.

Новости кино Хью Грант и Мэттью Макконахи участвуют в новых потасовках Гая Ричи Трейлер фильма «Джентльмены».

Главная тема Совпадение? Не думаю: что мы узнали о российском кино из проверки Счетной палаты Непрозрачность системы распределения госсредств, траты на кино, претензии к «Союзмультфильму» и сомнительные подрядчики

Рецензии на фильмы «Дитя погоды»: Слезами умытая та же вода Макото Синкай размышляет, что важнее – человек или весь мир