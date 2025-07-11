«Без сантиментов». Трейлер на французском языке

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«Готово три с половиной сказки»: Регина Тодоренко рассказала, что пишет новую книгу

Нестареющая классика отечественного сериалостроения снова на ТВ

«Граница. Таёжный роман»: 20 лет без права на забвение

У режиссера был рак поджелудочной железы

Интервью

Кирилл Мелехов: «Хочется, чтобы зритель увидел, что его не обманывают»

Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино