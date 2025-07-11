«Чёрная рада». Отрывок

Гжельская роспись — живое наследие. Мастера, педагоги и студенты Гжельского государственного университета раскрывают о технике создания знаменитых кобальтовых узоров
Яркие и свободные женщины вовлекают мужчин в свой необычный мир. Мужчины с радостью становятся частью этого эксцентричного круга. В ролях: Артём Ткаченко
, Елена Кочкина
Фантасмагорическое фэнтези, где переплетаются тайны и сверхъестественное
Сара Каннинг
сталкивается с испытанием веры, когда её сын становится одержим тёмными силами
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