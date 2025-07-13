Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Ангелы не жужжат». Тизер

тизер

13 июля 2025
Пути нескольких человек внезапно пересекаются на мастер-классе по приготовлению манной каши, что меняет судьбу каждого из них. С участием Александра Короткова

«Вождь войны». Трейлер на английском языке
«Цвета времени». Трейлер на французском языке
«Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Трейлер на английском языке
«Сержант Кэроро». Трейлер на японском языке
«Случай с фортепиано». Трейлер на французском языке

видео добавил посетитель Korolev
персоны
Нил БугаевСергей ДёшинАндрей ЖилинДенис ЗыковГригорий ПечкысевАлександр Селиверстов (II)
фильмы
Ангелы не жужжат

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   13.07.2025 - 16:38
Винегрет из разных историй. Понимаю, никакой связи между ними нет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Афиша кино >>

Пила Х
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, Мексика, США, 2023
Городские легенды. Парк кошмаров
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Дом в огне
комедия, мелодрама, триллер
Испания, 2024
Златовласка
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Чехия, 2025
Косолапый агент
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2021
Легенда о великанах
боевик, исторический фильм, приключения, фэнтези
Испания, Франция, 2022
Увидеть Париж и...
комедия
Италия, 2024
Хорошенькая
драма
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram