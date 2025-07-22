«Призрак в доспехах». Тизер №2 на японском языке

Лайфстайл
Актриса не хочет раздувать скандал
Рецензии на фильмы
Самый важный фильм последних лет?
Анимация
Если бы Гомер Симпсон попал в «Евангелион»
Интервью
Популярный актер — об очередном возвращении к образу отца самого популярного телевизионного семейства, о внешних и внутренних изменения своего героя и о том, почему ему поставили памятник
Лайфстайл
Актриса и режиссёр прожили вместе 20 лет, но официально не были расписаны
Главная тема
Перемена тел, собаки, лисы и дома на деревьях – на что дают государственные деньги
Лайфстайл
Логично
Спутник телезрителя
20 июля, 23:00, ТВ-3
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