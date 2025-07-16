«Чужестранка: Кровь от крови моей». Трейлер на английском языке

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Вместе с Региной Тодоренко артист готовится к рождению третьего ребенка

«Я смирился с тем, что я неидеальный родитель»: Влад Топалов о трудностях отцовства

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В марте балерину жестоко раскритиковали за её дебютную партию

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Кирилл Мелехов: «Хочется, чтобы зритель увидел, что его не обманывают»

Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино