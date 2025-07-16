«Чужестранка: Кровь от крови моей». Трейлер на английском языке

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Вместе с Региной Тодоренко артист готовится к рождению третьего ребенка
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Чем обязано режиссеру российское кино
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Ему было 68 лет
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В марте балерину жестоко раскритиковали за её дебютную партию
Интервью
Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино
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Открытие IX фестиваля нового российского кино в Нижнем Новгороде
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Телеведущая зарядилась вдохновением в Китае
Обзор сериалов
Нестареющая классика отечественного сериалостроения снова на ТВ
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