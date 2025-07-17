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«Звёздный путь: Странные новые миры». 3 сезон

трейлер

17 июля 2025
Одна часть команды корабля «Энтерпрайз» остается на борту, другая оказывается захвачена человекоподобными ящерами. Освободиться им поможет только чудо, а еще — слаженная работа

«Идентификация»
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видео добавил посетитель yanna
персоны
Акива ГолдсманЭнсон МаунтБабс ОлусанмокунЭтан ПекРебекка Ромин-СтамосКрис ФишерКристина Чонг
фильмы
Звёздный путь: Странные новые миры

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