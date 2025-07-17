«Звёздный путь: Странные новые миры». 3 сезон

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Если бы мужчины могли делать себе каре

«Я расстался с девушкой»: Сергей Городничий объяснил, почему носит короткую стрижку

Павла Прилучного и Кристину Асмус перевоспитают в третьей части «Холопа»

Интервью

Кирилл Мелехов: «Хочется, чтобы зритель увидел, что его не обманывают»

Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино