«Могучая река». Заставка на французском языке

Спутник телезрителя
14 июля, 23:30, РЕН ТВ
Лайфстайл
У режиссера был рак поджелудочной железы
Лайфстайл
Если бы мужчины могли делать себе каре
Новости кино
Вышел первый тизер криминальной драмы
Обзор сериалов
Нестареющая классика отечественного сериалостроения снова на ТВ
Главная тема
Мария Безрук об уникальной роли в российском кино рано ушедшего режиссера
Интервью
Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино
Спутник телезрителя
В ночь с 15 на 16 июля, 00:55, ТНТ
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