«Мозги Хуберта». Трейлер на английском языке

что почитать?

У режиссера был рак поджелудочной железы

Если бы мужчины могли делать себе каре

«Я расстался с девушкой»: Сергей Городничий объяснил, почему носит короткую стрижку

Нестареющая классика отечественного сериалостроения снова на ТВ

«Граница. Таёжный роман»: 20 лет без права на забвение

Мария Безрук об уникальной роли в российском кино рано ушедшего режиссера

Интервью

Кирилл Мелехов: «Хочется, чтобы зритель увидел, что его не обманывают»

Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино