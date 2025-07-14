«Непогода». Отрывок на итальянском языке

Главная тема
Чем обязано режиссеру российское кино
Новости кино
Режиссеру было 92 года
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 июля, 00:55, Кино ТВ
Лайфстайл
У режиссера был рак поджелудочной железы
Интервью
Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино
Новости кино
Также стало известно, кто сыграет Невилла Долгопупса и Дадли Дурсля
Лайфстайл
Но Николас не прошёл проверку мамой
Обзор сериалов
Как создавали ключевую сцену в новом продюсерском проекте Жоры Крыжовникова
обсуждение >>