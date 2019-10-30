«В центре внимания»

Новости кино
Среди актёров победу одержали Дана Чебану и Мир-Мевсум Мирзазаде.
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Новая комедия Павла Руминова и еще 4 отечественных фильма об отношениях отцов и дочерей
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Бывшая девушка Александра Петрова снова влюблена
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Гала-вечер LACMA Art + Film
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Участник рок-группы Linkin Park Майк Шинода о песне, записанной специально для российского фильма.
Новости кино
Появились подробности фильма «Гипнотический».
Новости кино
Ролики фильмов
Ведьмак Генри Кавилл
изо всех сил старается найти свое место в мире, где люди часто оказываются намного хуже монстров.
Ролики фильмов
Сергей Волчков о Павлине Паоло и песне «Луч солнца золотого».
Рецензии на фильмы
Джонни Депп танцует джигу-дрыгу со смертью
Обзор сериалов
Новый фантастический сериал BBC – адаптация популярного цикла Филипа Пулмана
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