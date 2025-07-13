«Джек-потрошитель». Трейлер на английском языке

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Хэнк и Пегги Хилл возвращаются в свой дом в Арлене, штат Техас

15 июля

«Губка Боб: В поисках квадратных штанов». Трейлер на английском языке

Губка Боб и его друзья Патрик, Сквидвард, Сэнди и мистер Крабс отправляются в глубины океана, чтобы встретиться с призраком Летучего Голландца