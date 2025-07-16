«Три сестры»

Лайфстайл
Гражданская панихида состоялась в Большом траурном зале ЦКБ №1
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Но Николас не прошёл проверку мамой
Новости кино
В центре сюжета — избалованная семья
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Мария Безрук об уникальной роли в российском кино рано ушедшего режиссера
Лайфстайл
В марте балерину жестоко раскритиковали за её дебютную партию
Новости кино
Ему было 70 лет
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 июля, 00:55, Кино ТВ
Обзор сериалов
Нестареющая классика отечественного сериалостроения снова на ТВ
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