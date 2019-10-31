«Временно беременна»

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Киносмотр пройдёт в Сочи с 16 по 20 ноября.

«Ленин. Неизбежность» Хотиненко и «Кадиш» Фама включены в конкурс Сочинского международного кинофестиваля

Главные призы БФМ получили «Товарищ со звёзд» и «Незабываемое»

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Папы-дочки-матери: 5 отечественных фильмов об отношениях в семье

Новая комедия Павла Руминова и еще 4 отечественных фильма об отношениях отцов и дочерей