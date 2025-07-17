«Лист ожидания»

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Дмитрий Журавлев и Светлана Пермякова появятся во втором сезоне скетчкома «Галустян+»

«СуперИвановы» с Михаилом Полицеймако и Екатериной Волковой вернутся 20 июля

Татьяна Ратникова и Кирилл Запорожский ощутят «Теплый ветер с севера»

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков

«На этой земле»: Сказка об общественно опасном стремлении к небу

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Малой, Лысый и лохматая Муза: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2025 год

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