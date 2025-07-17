«Когда на юг улетят журавли». Отрывок

что почитать?

Почему бы и нет

«Знаю вещи, которые могут взорвать все как ядерная бомба»: Любовь Толкалина о секретах семьи Михалковых-Кончаловских

В этот раз все будет иначе: авторское и экспериментальное кино на питчинге Министерства культуры в 2025 году

Интервью

Виктор Логинов: «Гена Букин — это герой вне времени»

Популярный актер — об очередном возвращении к образу отца самого популярного телевизионного семейства, о внешних и внутренних изменения своего героя и о том, почему ему поставили памятник