что почитать?

Главная тема Гори, моя звезда: Памяти Александра Митты Чем обязано режиссеру российское кино

Главная тема Рыцарь эпохи нулевых. Памяти Юрия Мороза Мария Безрук об уникальной роли в российском кино рано ушедшего режиссера

Новости кино «Лихие» Юрия Быкова вернутся этой осенью Вышел первый тизер криминальной драмы

Лайфстайл Дочь экс-зампреда правительства России Мария Шувалова стала примой Большого театра В марте балерину жестоко раскритиковали за её дебютную партию

Интервью Кирилл Мелехов: «Хочется, чтобы зритель увидел, что его не обманывают» Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино

Лайфстайл «Я расстался с девушкой»: Сергей Городничий объяснил, почему носит короткую стрижку Если бы мужчины могли делать себе каре

Спутник телезрителя «Прогулка среди могил»: Боевик со вкусом Лиама В ночь с 16 на 17 июля, 00:55, Кино ТВ