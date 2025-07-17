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Чем обязано режиссеру российское кино
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Мария Безрук об уникальной роли в российском кино рано ушедшего режиссера
Новости кино
Вышел первый тизер криминальной драмы
Лайфстайл
В марте балерину жестоко раскритиковали за её дебютную партию
Интервью
Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино
Лайфстайл
Если бы мужчины могли делать себе каре
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 июля, 00:55, Кино ТВ
Лайфстайл
У режиссера был рак поджелудочной железы
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