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«Прогулка». Трейлер №2

трейлер

19 июля 2025
Свободная, дерзкая, полная жизни Ирина Пегова вовлекает в свою игру Павла Баршака и Евгения Цыганова

«Решала. Агент на миллиард»
«Остановка на лето»
«Опасный незнакомец»
«Циники»
«Мао». Трейлер на японском языке

видео добавил посетитель Rosetta
персоны
Павел БаршакЕвгений ГришковецИрина ПеговаАлексей УчительЕвгений Цыганов
фильмы
Прогулка

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анонс

«Остановка на лето»
«Остановка на лето»
Путешествующая семья сталкивается с поломкой фургона и вынужденной остановкой, испытанием своей свободы и возможностью принять оседлую жизнь ради детей
1 комментарий
«Опасный незнакомец»
«Опасный незнакомец»
18-летняя Эбба мечтает о настоящей любви. Однажды ночью она находит в гавани красивого незнакомца без сознания
1 комментарий

Афиша кино >>

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