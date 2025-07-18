«Дедушка моей мечты». Отрывок

Рецензии на фильмы
Португальская одиссея по Восточной Азии, награжденная в Каннах
Интервью
Актриса – об участии в реалити-шоу «Большой куш», отношениях с Тимуром Родригезом и телевидении «нулевых»
Новости кино
В Мурманской области начались съемки многосерийной мелодрамы
Анимация
Если бы Гомер Симпсон попал в «Евангелион»
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Фильмы, которые научат бороться, любить и жить на полную катушку
Новости кино
Безумцы в кукольных масках выходят на охоту
Новости кино
На ТВ-3 состоится премьера второго сезона
Лайфстайл
Закрытие IX фестиваля нового российского кино
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