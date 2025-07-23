«Опасный незнакомец»

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Дальнобойщики и волшебная пыль: дебютные проекты на питчинге в Министерстве культуры в 2025 году

Интервью

Виктор Логинов: «Гена Букин — это герой вне времени»

Популярный актер — об очередном возвращении к образу отца самого популярного телевизионного семейства, о внешних и внутренних изменения своего героя и о том, почему ему поставили памятник