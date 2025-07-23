«Опасный незнакомец»

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Новый сериал выйдет в Okko
Спутник телезрителя
21 июля, 14:55, viju TV1000
Рецензии на фильмы
Самый важный фильм последних лет?
Главная тема
Кого поддерживают худруки Алексей Герман–младший, Сергей Урсуляк, Клим Шипенко, Владимир Хотиненко и другие
Интервью
Популярный актер — об очередном возвращении к образу отца самого популярного телевизионного семейства, о внешних и внутренних изменения своего героя и о том, почему ему поставили памятник
Спутник телезрителя
20 июля, 23:00, ТВ-3
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И устроили по этому поводу праздник
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