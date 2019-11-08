«Робокар Поли: Приключение в Брумтауне»

Лайфстайл
76-летняя актрису увезли в больницу со съёмочной площадки
Ролики фильмов
Отважная команда машинок-спасателей во главе с Поли стоит на страже порядка городка Брумтаун.
Лайфстайл
Актриса несколько раз расплакалась в эфире радио-шоу
Новости кино
Российско-грузинский фильм «Преступный человек» Дмитрия Мамулии наградили за сценарий и звуковое решение.
Ролики фильмов
Первый фильм, посвященный создателю одного из самых успешных брендов в истории моды — Ральфу Лорену.
Ролики фильмов
Новости кино
Второй сезон «Туристической полиции» выйдет 11 ноября.
Ролики фильмов
Новости кино
Стартовали съемки сериала «Меня зовут Саша» телеканала «1+1».
Обзор сериалов
Всё самое интересное о грядущей премьере телеканала Doмашний
Рецензии на фильмы
Продолжение культового «Сияния» – с цитатами из Кубрика и поклонением Кингу
Интервью
Актриса о переменчивости, новых ролях и работе с Паоло Соррентино
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