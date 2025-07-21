«Доверие». Отрывок

Лайфстайл
И устроили по этому поводу праздник
Интервью
Популярный актер — об очередном возвращении к образу отца самого популярного телевизионного семейства, о внешних и внутренних изменениях своего героя и о том, почему ему поставили памятник
Новости кино
Спутник телезрителя
23 июля, 21:45, СТС
Спутник телезрителя
22 июля, 23:00, ТВ-3
Главная тема
Кого поддерживают худруки Алексей Герман–младший, Сергей Урсуляк, Клим Шипенко, Владимир Хотиненко и другие
Новости кино
Многодетная семья Соколовых столкнется с очередными вызовами
Рецензии на фильмы
Самый важный фильм последних лет?
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