«Доверие». Отрывок

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Интервью

Виктор Логинов: «Гена Букин — это герой вне времени»

Популярный актер — об очередном возвращении к образу отца самого популярного телевизионного семейства, о внешних и внутренних изменениях своего героя и о том, почему ему поставили памятник