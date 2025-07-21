«Мирный воин». Трейлер на английском языке

Лайфстайл
Актриса устроила гендерный утренник
Новости кино
Стартовали съемки многосерийной мелодрамы
Спутник телезрителя
22 июля, 23:00, ТВ-3
Главная тема
24 пугающие киноистории и два мистических сериала из Австрии, Лихтенштейна и Швейцарии
Лайфстайл
И устроили по этому поводу праздник
Новости кино
Главная тема
Кого поддерживают худруки Алексей Герман–младший, Сергей Урсуляк, Клим Шипенко, Владимир Хотиненко и другие
Интервью
Популярный актер — об очередном возвращении к образу отца самого популярного телевизионного семейства, о внешних и внутренних изменениях своего героя и о том, почему ему поставили памятник
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