«Красавица». Фичуретка

Бывшие друзья вновь встречаются на старте — уже не как наставник и ученик, а как соперники
Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в магический пруд с живой водой, и все ее творения вдруг оживают
После выхода из тюрьмы Тэрон Эджертон
пытается как можно быстрее порвать с преступным миром, но прошлое не отпускает его
Мариана и ее муж решают отреставрировать давно заброшенное родовое поместье. Каждую ночь Марианна слышит детские голоса, которые обещают ей вернуть умершего сына
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