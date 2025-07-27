«Красавица». Фичуретка

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27 июля «Стометровка». Трейлер на японском языке Бывшие друзья вновь встречаются на старте — уже не как наставник и ученик, а как соперники

27 июля «Ужастики. Ожившие рисунки» Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в магический пруд с живой водой, и все ее творения вдруг оживают