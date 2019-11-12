«Клетка для сверчка»

Новости кино
Актер присоединился ко второму сезону «Гадалки».
Ролики фильмов
Новости театра
Премьера спектакля состоится 14 ноября.
Новости кино
Стартовали съемки сериала «Статья 105».
Новости кино
Завершились съемки второго сезона сериала.
Новости кино
На Первом канале выходит сериал «Ничто не случается дважды».
Ролики фильмов
Молодая пара находит няню, в душе которой скрывается всепоглощающая тьма.
Ролики фильмов
Будущий отец Максим Щёголев
получает заманчивое, но опасное предложение, которое в корне меняет его жизнь.
Обзор сериалов
Александра Урсуляк решает личные и рабочие проблемы в адаптации известного сериала
Интервью
Новый «женский доктор» – о формате сериала телеканала Dомашний, отношении к своему телу и актерской профессии
Спутник телезрителя
12 ноября, 01:20, СТС
Спутник телезрителя
10 ноября, 18:40, СТС
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