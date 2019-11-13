«Остров фантазий»

Новости кино
Переговоры о такой возможности ведет новый сервис HBO Max.
Дозорные
Выиграй роман Яны Вагнер с автографом автора!
Ролики фильмов
Майкл Пенья
воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте.
Новости кино
Участвуют режиссеры Сергей Мац и Владимир Котт, а также продюсеры Кино.Платформы Potential Александра Алехина и Ирина Обидова.
Интервью
Популярная актриса – о сериале «Эпидемия», работе с лауреатами Канн и Берлина и актерских принципах
Новости кино
Фестиваль пройдет с 19 по 25 ноября.
Ролики фильмов
Два конкурирующих детектива должны расследовать шокирующее убийство девушки.
Новости кино
Актер присоединился ко второму сезону «Гадалки».
Новости кино
Стартовали съемки сериала «Статья 105».
Ролики фильмов
Молодой боксёр со смертельным диагнозом Рэо встречает девушку по вызову Монику, которая из-за наркотической зависимости должна разным неприятным людям.
Ролики фильмов
Рецензии на фильмы
Андрей Кончаловский размышляет об адище искусства
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