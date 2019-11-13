«21 мост». Трейлер №3

Новости кино
Начались съемки мелодрамы «Долгая дорога к счастью».
Ролики фильмов
Детектив Чедвик Боузман
хочет очистить свое имя, отыскав местного убийцу «копов».
Лайфстайл
Отцы знаменитых британцев тоже были знакомы
Лайфстайл
Актер поделился опытом съемок и жизни в Америке
Новости кино
Переговоры о такой возможности ведет новый сервис HBO Max.
Дозорные
Выиграй роман Яны Вагнер с автографом автора!
Ролики фильмов
Майкл Пенья
воплощает в жизнь самые смелые и тайные мечты своих постояльцев на роскошном труднодоступном тропическом курорте.
Новости кино
Участвуют режиссеры Сергей Мац и Владимир Котт, а также продюсеры Кино.Платформы Potential Александра Алехина и Ирина Обидова.
Интервью
Популярная актриса – о сериале «Эпидемия», работе с лауреатами Канн и Берлина и актерских принципах
Ролики фильмов
Два конкурирующих детектива должны расследовать шокирующее убийство девушки.
Ролики фильмов
Молодой боксёр со смертельным диагнозом Рэо встречает девушку по вызову Монику, которая из-за наркотической зависимости должна разным неприятным людям.
Рецензии на фильмы
Андрей Кончаловский размышляет об адище искусства
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