Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«21 мост». Трейлер №3

трейлер

13 ноября 2019
Детектив Чедвик Боузман хочет очистить свое имя, отыскав местного убийцу «копов».

размер: 13.49 Mb     просмотров: 873     скачиваний: 0

видео добавил посетитель орланда
персоны
Чедвик БоузманСтефан ДжеймсТейлор КитчСиенна МиллерДжей Кэй Симмонс
фильмы
21 мост

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Зверь»
«Зверь»
Два конкурирующих детектива должны расследовать шокирующее убийство девушки.
«Первая любовь»
«Первая любовь»
Молодой боксёр со смертельным диагнозом Рэо встречает девушку по вызову Монику, которая из-за наркотической зависимости должна разным неприятным людям.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Афиша кино >>

Мой друг Иван Лапшин
драма, экранизация
СССР, 1984
Малыш
комедия, семейное кино
США, 1921
Двое
драма, приключения
Россия, 2018
Идеальный пациент
исторический фильм, триллер
Швеция, 2019
Матиас и Максим
драма
Канада, 2019
Мидуэй
военный фильм, драма, исторический фильм, триллер
Гонконг, Китай, США, 2019
Последний бросок
США, 2019
Ford против Ferrari
биография, боевик, драма, спортивный фильм, экранизация
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Первая любовь»
Ролики фильмов
«Первая любовь»
Молодой боксёр со смертельным диагнозом Рэо встречает девушку по вызову Монику, которая из-за наркотической зависимости должна разным неприятным людям.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен