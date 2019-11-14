«По расчёту»

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У актрисы был анафилактический шок

Актриса не ограничивает детей в процессе поиска собственного стиля

Ежик Соник знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику.

Отцы знаменитых британцев тоже были знакомы

Гай Ричи и Хью Грант спародировали фото, на котором их отцы снялись вместе

Интервью

Марьяна Спивак: «Самый большой актерский страх, когда тебя используют в одном амплуа»

Популярная актриса – о сериале «Эпидемия», работе с лауреатами Канн и Берлина и актерских принципах